Exposição Fotográfica em Novo Progresso vais destacar a Beleza das Crianças Kayapó

INSTITUTO KABU PROMOVE EVENTO ENTRE OS DIAS 1 E 3 DE SETEMBRO PARA MOSTRAR A BELEZA DO POVO MEBÊNGÔKRE, COM SUA COMPLEXA E RICA CULTURA.(Foto:Reprodução Kabu)

Exposição fotográfica em Novo Progresso vai destacar a beleza das crianças Kayapó.

O Instituto Kabu realiza entre os dias 1 e 3 de setembro, em Novo Progresso (PA), uma exposição fotográfica que terá como foco as crianças Kayapó. Por meio delas, o evento traz a beleza do povo Mebêngôkre, com sua complexa e rica cultura. O objetivo é compartilhar a vivacidade das crianças, que encantam e sinalizam o futuro.

Além dos painéis, os visitantes poderão explorar informações educativas sobre a cultura Kayapó em totens digitais. Haverá ainda tradutores indígenas que vão compartilhar costumes e tradições com os participantes.

Todas as escolas de Novo Progresso foram convidadas para a exposição, além de autoridades e comerciantes locais.

O jovem Pho Yre Kayapó, que vem trabalhando voluntariamente com audiovisual, diz estar animado com o evento. “Estamos muito felizes, não só eu, mas também meus colegas que trabalham na aldeia, fornecendo esses materiais que serão exibidos para a população progressense apreciar.”

Segundo Pho Yre, será uma oportunidade para as pessoas conhecerem a realidade dos indígenas. “O tema sobre as crianças dará também uma oportunidade de saber como nossas mulheres, nossas mães cuidam do dia a dia na aldeia. A expectativa é muito grande, principalmente dos anciões e das lideranças que trabalham no Instituto Kabu. Estamos muito animados para trocar conhecimentos com quem mora na cidade”, afirma o jovem.

A ação faz parte da “Gestão Sustentável dos Territórios Kayapó-Panará no Sudeste da Amazônia”, com atuação no Bloco Xingu, implementando projetos nas Terras Indígenas (TIs) que contribuem para a proteção desses territórios, dos recursos naturais e populações. Com isso, promove autonomia e melhor qualidade de vida aos povos e suas futuras gerações, além do fortalecimento das organizações representativas.

A iniciativa foi elaborada e desenvolvida por quatro associações indígenas dos povos Kayapó e Panará. A coordenação é do Instituto Kabu, com apoio do Instituto Raoni, da Associação Iakiô e da Associação Floresta Protegida, todas parceiras da Rede LIRA.

O LIRA – Legado Integrado da Região Amazônica é uma iniciativa desenvolvida pelo IPÊ – Instituto de Pesquisas Ecológicas, pelo Fundo Amazônia e pela Fundação Gordon e Betty Moore, parceiros financiadores. Foi criado com o objetivo de aumentar a efetividade de gestão em áreas que ocupam cerca de 80 milhões de hectares na floresta amazônica, mantendo a conservação da biodiversidade, das culturas e das comunidades locais e tradicionais.

No total, são 86 áreas protegidas, abrangendo 34% do total na Amazônia, agrupadas em seis blocos: Alto Rio Negro, Baixo Rio Negro, Norte do Pará, Xingu, Madeira-Purus e Rondônia-Acre. Inclui 20 Unidades de Conservação (UCs) Federais, 23 Estaduais e 43 TIs.

Além de contribuir com serviços ecossistêmicos, a iniciativa visa ajudar a minimizar os efeitos das mudanças climáticas (leia mais aqui).

Povos indígenas e comunidades tradicionais já foram reconhecidos pela Organização das Nações Unidas (ONU) como “guardiões da floresta”.

Os parceiros institucionais do LIRA são a Fundação Nacional do Índio (FUNAI), o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), a Secretaria Estadual do Meio Ambiente do Amazonas (SEMA-AM) e o Instituto de Desenvolvimento Florestal e da Biodiversidade do Estado do Pará (IDEFLOR-Bio).

Serviço:

Data: Dias 01, 02 e 03 de setembro

Local: Centro de Documentação, Pesquisa e Loja Kayapó, na Av. Kroessin, nº 05, próximo ao Lago Municipal, Novo Progresso

Horário: das 8:00 às 10:00 e das 16:00 às 21:00

Entrada: Gratuita

Conheça mais sobre o LIRA assistindo ao vídeo: https://youtu.be/NFfMBSbGb-U

Fonte:KABU

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...