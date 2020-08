Mulher grávida é vítima de feminicídio e morre baleada dentro de casa em Castanhal — Foto: Reprodução/TV Liberal

José Carlos Oliveira da Silva, parceira da vítima, é o principal suspeito e está foragido.

Polícia Civil investiga o assassinato de Valéria Ohara, grávida de quatro meses, em Castanhal, nordeste do Pará. A vítima foi morta dentro de casa com disparos de arma de fogo. O seu parceiro, José Carlos Oliveira da Silva, é o principal suspeito e está foragido.

De acordo com a PC, o crime ocorreu nesta quinta-feira (27) no bairro Heliolândia, na periferia de Castanhal. Quando os policiais chegaram à casa da vítima, ela já estava morta. Foram feitas diligências no bairro Heliolândia e em bairros próximos para tentar localizar José Carlos.

Segundo o delegado responsável pelas investigações, Paulo Henrique Ribeiro, a vítima vivia um relacionamento abusivo e o suspeito já tinha passagem pelo sistema penal do estado.

“Ouvindo testemunhas do local do fato, ficou claro para nós que ela já vinha sendo ameaçada por ele, mas não conseguiu se desvencilhar, dessa relação doentia, com graves crises de ciúmes e confusão generalizada. Infelizmente ela estava envolvida com um elemento que já tinha várias passagens pelo sistema penal do estado do Pará, duas por porte de arma de fogo, duas por tráfico”, disse o delegado.

A Polícia Civil investiga o caso. Informações podem ser repassadas pelo Disque Denúncia, telefone 181.

