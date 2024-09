RedeTV! parafusa bancos e reforça segurança em debate após “cadeirada”

Foto: Reprodução | O novo debate entre candidatos à prefeitura de São Paulo será nesta terça-feira (17); a medida ocorre após o tumulto no debate de domingo (15) quando José Luiz Datena (PSDB) arremessou uma cadeira em Pablo Marçal (PRTB). Candidatos que descumprirem as regras poderão ser advertidos e retirados do evento com auxílio de seguranças.

A emissora RedeTV decidiu parafusar as cadeiras dos participantes no chão para o debate entre candidatos a prefeito de São Paulo, que ocorrerá na próxima terça-feira (17). A medida foi tomada após o tumultuado debate do último domingo (15), transmitido pela TV Cultura, em que José Luiz Datena (PSDB) atirou uma cadeira contra o adversário Pablo Marçal (PRTB). A emissora também estuda contratar seguranças para reforçar a segurança durante o evento.

Mesmo após o incidente, as campanhas de Datena e Marçal confirmaram a participação no novo debate. Além deles, os candidatos Ricardo Nunes (MDB), Guilherme Boulos (PSOL), Tabata Amaral (PSD) e Marina Helena (Novo) também estarão presentes. O debate será dividido em cinco blocos e terá duração de duas horas, seguindo as regras previamente acordadas entre os candidatos.

A RedeTV afirmou que, além da fixação das cadeiras, não haverá mudanças nas regras do debate. Os candidatos que descumprirem as normas poderão ser advertidos e, em caso de reincidência, poderão ser convidados a se retirar do evento, se necessário, com o apoio de seguranças.

