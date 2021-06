Mulher mata amiga a facadas por ciúmes do namorado

(Foto:Reprodução) – A.S., 26 anos, foi assassinada a facadas pela própria “amiga” na noite de domingo (13), no bairro Jardim Bela Vista, em Canarana-MT (831 km de Cuiabá).

De acordo com a imprensa local, a confusão teria começado no momento em que as mulheres preparavam o jantar.

As duas passaram a tarde bebendo na companhia do namorado da acusada e do ex-marido da vítima.

A.S. teria entrado no banheiro no momento em que o namorado da amiga, 32 anos, tomava banho e fechado a porta.

Revoltada, a mulher tentou entrar no banheiro, mas foi impedida pela amiga. Ela acabou cortando o pé em um caco de vidro.

Quando conseguiu entrar, a acusada fez os dois saírem do banheiro.

O ex-marido de A.S., que iria participar do jantar, e tinha saído para comprar refrigerante, chegou ao local novamente e tirou a acusada da casa com empurrões. Em seguida ele tentou levar a ex para outro local, porém, ao sair da residência foi esfaqueada pela mulher.

O homem tentou intervir, mas sofreu um corte na orelha, mas, por sorte, conseguiu tomar a faca da acusada.

A Polícia Militar foi acionada e quando chegou ao local encontrou a assassina e A.S. no chão.

A vítima foi encaminhada por uma ambulância ao Hospital Municipal Lorena Parode, mas não resistiu ao ferimento.

A acusada foi algemada e encaminhada a Delegacia de Canarana-MT.

