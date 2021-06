O estranho comportamento do núcleo da Terra que intriga os cientistas

(Foto:Crédito, Science Photo Library) – Terra é formada por várias camadas, como uma cebola

A milhares de quilômetros embaixo da terra, está ocorrendo um fenômeno científico que ninguém sabe explicar.

É que o núcleo interno do nosso planeta, uma massa compacta de ferro e níquel, está crescendo mais rápido de um lado que do outro.

Um estudo realizado por sismólogos da Universidade da Califórnia, em Berkeley, nos Estados Unidos, e publicado na revista científica Nature Geoscience, revelou que a área do núcleo, localizada numa zona abaixo do mar de Banda, na Indonésia, é maior que a parte que se encontra no outro extremo, debaixo do Brasil.

Por meio de simulações de computador, os especialistas criaram uma espécie de mapa que mostra o crescimento do núcleo da Terra durante os últimos 1 bilhão de anos.

E chegaram à conclusão que ele se comportou num “padrão desequilibrado”, com novos “cristais de ferro” que se formam mais rapidamente do seu lado asiático.

Fonte:bbc.com

