Mulher mata homem com golpe de faca no Crepurizão

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

De acordo com informações, a Dimanei da Silva Oliveira, 30 anos, natural do Amazonas atingiu com arma branca “faca”, na região da coxa o Cleberson Lobato de Oliveira, 29 anos, natural de Itaituba.

O fato ocorreu na manhã deste sábado 1 de janeiro de 2022, por volta das 07h:30, no Distrito de Crepurizão. Uma guarnição da Polícia militar foi informada por populares que na rua principal estava havendo uma briga na qual os envolvidos estavam em “vias de fatos”. (A informação é do Plantão 24horas News)

You May Also Like