(Foto: Rogério Florentino Pereira/ Olhar Direto) – Pecuaristas distribuem espetinho na porta do Bradesco em protesto a campanha por redução do consumo de carne

Entidades do agronegócio mato-grossense realizaram na manhã desta segunda-feira (3) um churrasco em frente a agência do Bradesco, localizada na avenida Barão de Melgaço, em Cuiabá. O protesto ocorreu em resposta a uma campanha do banco que incentivou a adesão à “segunda sem carne”, campanha internacional que incentiva a redução do consumo de carne.

O objetivo do movimento “segunda sem carne”, que é praticado desde 2003 em diversos países do mundo, é diminuir impactos ambientais e melhorar a qualidade de vida dos adeptos. A adesão do banco brasileiro à iniciativa, por meio de ação de influenciadores digitais, despertou descontentamento de produtores mato-grossenses, que na última sexta-feira (31) convocaram a manifestação contra a campanha publicitária do banco.

“Foi lido ali uma inverdade, porque hoje nós temos metodologias onde mostra que o setor não tem essa contribuição para o aumento do efeito dos gases estufas. Isso é uma inverdade, porque esses números não são verdadeiros”, disse Jorge Pires Miranda, diretor da Associação Brasileira dos Criadores de Zebu (ABCZ), do Sindicato Rural de Cuiabá e da Nelore, ao contestar a afirmação de uma influencer na campanha do Bradesco.

Ainda conforme Miranda, apesar do movimento segunda sem carne apenas defender a redução do consumo de carne, o protesto dos produtores serve para responder ao banco que, na verdade, a pecuária é um dos setores mais importantes para o país e que a campanha foi interpretada como uma ofensa. Conforme informação dos organizadores, foram entregues cerca de 2 mil espetos de carne na ocasião.

“Nós somos taxados como vilões quando o setor do agronegócio brasileiro é o setor que mais traz satisfação e alegria para o Brasil. O Brasil não é um exportador da área industrial, mas ele é respeitado no mundo por ser um grande exportador da área de alimentos. Nós esperávamos que nunca viria desse setor [essa crítica] … o Brasil sabe a contribuição que o agro dá … uma propaganda tão difícil para nós, ao ponto da gente se sentir atingido”, contou Jorge.

Juína também registrou churrasco em frente a uma unidade do Bradesco. (Foto: Reprodução)

Para José João Bernardes, diretor da Associação dos Criadores de Mato Grosso (ACRIMAT), que também apoiou o movimento, o apoio do Bradesco ao movimento “segunda sem carne” se trata, na verdade, de uma estratégia para “tirar o foco” dos principais poluidores do mundo que, segundo ele, são os países da Europa.

“Estão tentando transferir essa responsabilidade para o Brasil, quando na realidade nós somos apresentados sempre como grandes credores ambientais. O que eles tão querendo é o seguinte: se você comer menos carne, você vai levar a produzir menos gases, esse é o equívoco. No fundo, o foco não é a saúde, mas simplesmente a emissão de poluentes”, disse Bernardes.

“Ninguém fala que a Europa polui absurdamente porque ela usa uma matriz energética decorrente da queima do carvão, petróleo, combustível fóssil, esses são os grandes emissores. Como eles não podem fazer nada, eles adotaram a estratégia de vamos atacar porque enquanto nós atacamos eles se defendem e não nos atacam”, completou.

O deputado estadual Gilberto Cattani (PSL) esteve na manifestação e também criticou o apoio dado pelo Bradesco ao movimento “segunda sem carne”. Segundo o parlamentar, os pecuaristas são exemplos de ambientalistas.

“[O movimento segunda sem carne] não é uma manifestação mundial é uma manifestação de xiitas que quer acabar com a produção brasileira principalmente. O produtor no nosso país é o maior exemplo de ambientalista no mundo. Na nossa bacia amazônica, nos deixamos em pé 80% das nossas áreas, nós não somos os bandidos, mas sim os países que derrubaram tudo aquilo e hoje querem cobrar do nosso país.”, afirmou.

Conforme apurou Olhar Direto, pelo menos três outros municípios de Mato Grosso também registraram churrascos na manhã desta segunda-feira (3) em frente a outras unidades do Bradesco, ação que faz parte da manifestação que ocorreu em Cuiabá. Entre as cidades estão: Cáceres, Juína e Barra do Garças. (A informação é do Potal Olhar Direto /Da Redação – Michael Esquer

