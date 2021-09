Adolescentes que estavam desaparecidos são encontrados mortos, em Altamira

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Com informações A Voz do Xingu

As polícias Civil e Militar foram acionadas e estiveram no local, levantando informações que possa ajudar a desvendar os crimes. Uma equipe IML também foi acionada para remover os corpos e realizar exames cadavéricos.

Segundo informações de familiares, João Marcos e Rafael Lira desapareceram por volta das 19h da noite de sábado (25), no momento em que retornavam do bairro Buriti, com destino ao centro da cidade.

You May Also Like