Mulher gravida mata marido em Guarantã do Norte

Faca usada no crime (Foto:Divulgação policia) – Por volta das 21:30, do primeiro dia de 2022, Policia Militar, compostas pelo, 2º Sargento Roberto e 3º Sargento Wesley, foram solicitados para atenderem uma ocorrência na Rua das Macieiras, Bairro Novo Horizonte II em Guarantã do Norte/MT. Onde uma mulher de 27 anos gravida de 3 meses havia esfaqueado seu companheiro, que segundo a mesma era constantemente agredida pelo homem de 31 anos. (A informação é do portal Roteiro Notícias)

A mulher estava jantando e seu companheiro, ambos estavam morando juntos há aproximadamente seis meses, chegou em casa com visíveis estados de embriagues e passou a agredir a suspeita a mesma pediu que o agressor fosse embora, porque ela iria ligar para a polícia.

Ao pegar o celular para fazer a ligação o homem começou a agredir a mulher, para se livrar das agressões a mulher pegou uma faca de mesa que estava usando como talheres em seu jantar e desferiu um golpe na altura do peito do agressor.

Vendo que havia atingido o companheiro agressor, a mulher solicitou socorro para os vizinhos, que de imediato ligaram para o corpo de bombeiro que compareceram no local e encaminharam a vitima para o hospital municipal.

No hospital o homem foi atendido, mas por volta das 02:00 da madrugada deste domingo (02/01), o mesmo veio a óbito. A mulher recebeu voz de prisão, ainda no local do fato por tentativa de homicídio.

A Funeraria Pax Memorial é quem está realizando os trabalhos funebres. Segundo a funeraria o velorio irá se iniciar as 17:00 de hoje (domingo), na capela mortoaria, o sepultamento ocorre na segunda (03/01), na parte da manhã no cemitério municipal.

Jornal Folha do Progresso em 03/01/2022/16:02:26

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...