Mulher mata outra a tiros em Novo Repartimento | PA

Ranielly fugiu logo após cometer o crime/Fotos: Divulgação

A Polícia Civil de Novo Repartimento, no sudeste do Pará, está à procura de Ranielly Alves Pedra, acusada de assassinar a tiros Yasmim Paixão dos Anjos, ambas de 21 anos, na noite desta quarta-feira (20).

O crime ocorreu na residência da vítima, localizada na Rodovia Transtuerê, no Distrito de Maracajá, zona rural, por volta das 20h30.

De acordo com relatos de conhecidos das mulheres, divulgados em grupos de mensagens, Ranielly Pedra suspeitava que Yasmim dos Anjos mantinha um relacionamento com seu companheiro. Após discutir com a vítima mais cedo sobre a situação, Ranielly teria retornado à casa de Yasmim, invadido o local e efetuado quatro disparos que resultaram na morte da vítima. Em seguida, a autora do crime fugiu.

Policiais militares do Distrito de Maracajá foram os primeiros a chegar à cena do crime. Constatada a morte da vítima, isolaram a área. Posteriormente, policiais civis iniciaram a coleta de informações sobre o caso. A autoridade policial de Novo Repartimento acionou a Polícia Científica, que examinou a cena do crime e realizou a remoção do corpo para o Instituto Médico Legal (IML) de Tucuruí.

A Polícia Civil, responsável pela investigação, ainda não confirmou a versão inicial ou a motivação do crime. Em nota, declarou que “as demais diligências estão sendo realizadas por esta equipe para esclarecer o homicídio”.

Fonte: Correio Carajás Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 21/11/2024/17:41:44

