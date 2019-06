Mulher morre ao ser atropelada por caçamba da Prefeitura em Castanhal

Mulher morreu no local (Foto:Reprodução)

Julielma foi atingida enquanto pedalava em direção ao centro comercial

Em um outro caso de acidente de trânsito com morte em Castanhal, Julielma Pinto da Silva, de 38 anos, morreu enquanto pedalava sua bicicleta na manhã desta quinta-feira (13) pela Rua Marechal Deodoro bairro Ianetama. A mulher foi atingida por uma caçamba de lixo que pertence à Prefeitura Municipal de Castanhal (PMC).

Segundo o relato feito por agentes de trânsito na Delegacia, registrado em Boletim de Ocorrência, o condutor Antonio Aldair Saraiva Cardoso estava dirigindo o caminhão da Prefeitura quando atingiu a mulher, por volta de 7h30. Ele fugiu do local logo após o acidente, e a mulher morreu antes que pudesse ser socorrida.

Julielma, também conhecida como Dona Lica, era moradora do bairro Jaderlândia e mantinha um pequeno comércio, e estava indo de bicicleta ao cento comercial de Castanhal no momento do acidente.

A Redação Integrada O Liberal entrou em contato com a Prefeitura, que em nota, prestou “condolências” à vítima e informou que “toda assistência será prestada aos familiares e que as causas do acidente serão investigadas”.

