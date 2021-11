Paraense finaliza inglês em menos de dois minutos e garante a primeira vitória no UFC

Rafael Alves, paraense no UFC (Foto:Chris Unger/Zuffa LLC)

Rafael Alves bateu Marc Diakiese em evento em Las Vegas, nos Estados Unidos.

Fatal. Assim foi a atuação de Rafael Alves no UFC deste sábado (13), em Las Vegas, nos Estados Unidos. Com pouco mais de um minuto do primeiro round, o paraense finalizou o inglês Marc Diakiese e venceu a primeira luta pela maior organização de MMA do mundo.

Os atletas se enfrentaram pela categoria peso-leve, até 70 kg. Desde os primeiros segundos, Rafael foi mais agressivo e buscava o combate. A luta foi finalizada com 1m48s, quando o paraense encaixou uma guilhotina em pé e finalizou o adversário.

O golpe de jiu-jitsu, que garantiu a vitória de Rafael, vinha sendo treinado pelo paraense. Na sexta-feira (12), em entrevista ao O Liberal, o paraense já havia antecipado que a luta no chão poderia ser um diferencial.

“Ele é um cara da trocação, eu também venho do muay thai. Eu vejo uma das melhores lutas da noite, porque vão ser dois trocadores, mas eu tenho muito mais armas do que ele tem para mim. Ele defende bem as quedas, mas, de costas para o chão, ele não consegue fazer muitas coisas”, analisou o paraense.

Esta foi a segunda luta de Rafael pelo UFC. Em maio deste ano, o paraense estreou contra o russo Damir Ismagulov, mas acabou perdendo por decisão unânime.

Com a vitória, Rafael engrandece ainda mais o cartel no MMA. Agora, o lutador tem 29 lutas, com 19 vitórias e 10 derrotas.

