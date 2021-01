OUTRA VEZ – Consumidores relatam água suja saindo das torneiras em Novo Progresso

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Até fechamento desta edição não conseguimos contato com a empresa Aguas de Novo Progresso responsável pelo abastecimento no município.

(Foto:Via WhatsApp) – Diversos moradores de Novo Progresso procuraram a imprensa e as rede sociais para reclamar da qualidade da água que está chegando às casas. As imagens mostram uma água com cor alaranjada e por vezes pretas. Esta não é a primeira vez que acontece!

