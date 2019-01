Mulher que matou namorada na saída do motel pediu ajuda pelo Whatsapp após tragédia. Veja!

Em um momento, Dyone explica ao amigo o que teria acontecido. “Ela (Laura Maria) escorregou e bateu a cabeça no chão e, morreu. Me ajuda”. Logo em seguida, a acusada diz que está na Delegacia de São Brás. “Não tô acreditando no que está acontecendo. Eu tô sem chão, tô em choque”, diz Dyone.

Uma amiga em comum da acusada e da vítima – que pediu para ter a identidade preservada – enviou com exclusividade ao DOL, uma conversa em que Dyone pede ajuda a um amigo logo após atropelar e matar a namorada que a flagrou saindo de um motel com uma amante.

