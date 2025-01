Mulher recusa sair com motorista e é atropelada e morta no Pará

(Foto: Reprodução) – Na noite do último fim de semana, um acidente envolvendo um carro e uma motocicleta foi registrado na rodovia Bernardo Sayão (BR-010), em Aurora do Pará, deixando uma pessoa morta e duas feridas. Segundo informações repassadas por populares, a colisão ocorreu após uma discussão entre os envolvidos.

No local, a Polícia Militar encontrou Camila Rayane caída ao chão, já sem vida, conforme constatado pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). Outras duas vítimas foram socorridas e encaminhadas ao hospital municipal. De acordo com relatos colhidos por populares, o veículo envolvido no acidente era um Volkswagen Santana, cujo motorista foi identificado como Isac, residente na cidade. O carro foi localizado a cerca de 200 metros do local da colisão, mas a motocicleta ocupada pelas vítimas já não estava mais presente.

Segundo a Polícia Militar, as investigações preliminares apontam que os envolvidos estavam juntos em uma confraternização antes do acidente. Durante o evento, teria ocorrido uma discussão entre Isac e Camila, supostamente após ela se recusar a acompanhá-lo para outro local. Após o desentendimento, as vítimas deixaram o estabelecimento e seguiram em direção à cidade. Isac, então, teria perseguido a motocicleta e colidido intencionalmente com o veículo, resultando na morte de Camila e nos ferimentos das outras duas ocupantes.

A Polícia Militar realizou diligências para prender o suspeito, mas ele não foi localizado. Todas as informações e o veículo apreendido foram repassados à Polícia Civil de Aurora, que dará continuidade às investigações para responsabilizar o suspeito pelos atos.

