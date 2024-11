PRF de Santarém vai utilizar drones para fiscalizar ultrapassagens proibidas na Serra do Piquiatuba

Trecho da Serra do Piquiatuba — Foto: PRF Santarém/Divulgação

A partir desta semana, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) de Santarém, no oeste do Pará, implementará uma nova estratégia para reforçar a segurança no trecho da Serra do Piquiatuba. Com o apoio de drones, a fiscalização será intensificada para coibir ultrapassagens proibidas e prevenir acidentes graves.

A Serra do Piquiatuba é conhecida por suas curvas acentuadas, tráfego intenso de veículos de grande porte e frequentes infrações de trânsito. Em março deste ano, um acidente fatal envolvendo um condutor reforçou a necessidade de medidas adicionais de fiscalização na área.

Conforme informações da PRF, mesmo com a presença constante de agentes, muitos motoristas continuam realizando ultrapassagens proibidas. A utilização de drones surge como uma alternativa eficaz para monitorar o trecho de maneira ampla e precisa, ampliando o alcance da fiscalização.

A iniciativa está respaldada pela Resolução Contran nº 909/22, que regulamenta o uso de videomonitoramento para fiscalização de trânsito. De acordo com a norma, os agentes de trânsito podem autuar condutores por infrações às normas de circulação e conduta detectadas remotamente, desde que a via esteja devidamente sinalizada para esse tipo de fiscalização.

No caso da Serra do Piquiatuba, a PRF instalou placas informando os motoristas sobre o videomonitoramento, tanto no sentido da subida da serra quanto em direção ao centro de Santarém. A norma também prevê que os agentes não podem lavrar autos de infração relacionados a irregularidades no veículo, limitando-se às infrações de conduta observadas “online”.

