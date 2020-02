Mulher tem moto roubada ao levar filha para hospital em Novo Progresso

Conforme a informação a vitima, seguia para hospital com sua filha (Bebe) com febre , chegando as proximidades do Hospital dois sujeitos em uma moto Titan Preta a abordaram, com arma em mãos e roubaram a motocicleta.(Foto:Divulgação Facebook)

A vítima contou que seguia para o hospital com sua filha quando foi abordada por dois criminosos armados (magros) ,em uma motocicleta. Desesperada, a mulher desceu da moto, entregou para os bandidos e eles fugiram. Ela postou nas redes sociais para avisar a policia e pedir ajuda. Na manha desta quarta-feira (11), comunicou ao Jornal Folha do Progresso que já estava na delegacia para fazer o Boletim de ocorrência.

A policia esta na captura dos bandidos, que souber informação da motocicleta Honda Bros 160cc, de cor Branca com Vermelho Placa QEK 8415 da cidade de Novo Progresso, favor avisar a policia.

