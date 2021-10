Vereadores votam nesta terça (19) veto de Gelson Dill, que assegura às mulheres grávidas o direito de optar pela cesariana.

Proposta assegurava às grávidas direito de optar por cesariana a partir da 39ª semana em Novo Progresso, foi recusada pelo Prefeito Gelson Dill (MDB). (Imagem ilustrativa Reprodução internet)

Os vereadores de Novo Progresso, decidem nesta terça-feira 19 de outubro se as gestantes de Novo Progresso, poderão ter de optar pela cesariana na hora do parto.

Projeto garante à mulher direito de optar por cesariana ou de ser anestesiada no parto normal na rede municipal de saúde pública de Novo Progresso.

Leia mais:Prefeito Gelson Dill veta projeto de lei que assegurava às grávidas direito de optar por cesariana a partir da 39ª semana

O Projeto de Lei 825/2021 foi aprovado pelo legislativo, obteve votação unânime, assegura às mulheres grávidas o direito de optar pela cesariana como método de parto a partir de 39 semanas de gestação, desde que seja informada sobre os benefícios do parto normal e sobre riscos de sucessivas cesarianas.

O Prefeito Gelson Dill (MDB), encaminhou o veto nº 01/2021 de 28 de setembro de 2021, para conhecimento da Câmara Municipal, onde vetou integral o Projeto de Lei Nº 825/2021, de autoria do Vereador Samuel Bertolin (PSDB). No veto o prefeito argumenta a falta de dotação orçamentaria.

Votação para manutenção ou não do veto do ” Projeto de Lei Nº 825/2021″,foi colocado na pauta da sessão ordinária desta terça-feira 19 de outubro de 2021

Vereadores votam nesta terça-feira 19, o veto do executivo. Serão necessários 6 votos contra o veto para virar lei.

Os moradores da cidade podem participar da sessão no legislativo que tem início as 09h00mn, dessa terça 19, e acompanhar o voto de cada vereador. As sessões acontecem todas as terças-feiras, é aberta ao público.

Veja pauta para sessão desta terça 19

Votação para manutenção ou não do veto do ” Projeto de Lei Nº 825/2021″,foi colocado na pauta da sessão ordinária desta terça-feira 19 de outubro de 2021.

Por:JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...