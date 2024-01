Mulher tem surto, fica pelada e ataca pessoas em aeroporto; veja vídeo

Funcionários de companhias aéreas e passageiros que transitavam pelo Aeroporto Internacional Sangster em Montego Bay, St James, na Jamaica, testemunharam uma cena tão inusitada quanto assustadora.

Uma turista americana sob um possível colapso mental se despiu e promoveu uma série de ataques violentos em quem tentava contê-la.

A mulher, que não teve o nome revelado, arremessou objetos como uma bolsa e um calçado contra pessoas que estavam próximas e proferiu uma série de insultos. Ela chegou a tentar tomar a arma de um policial.

Veja Vídeo:

Mulher tem surto, fica pelada e ataca pessoas em aeroporto.

Mulher tem surto, fica pelada e ataca pessoas em aeroporto.

Leia mais:https://t.co/EQjiZjC4jS pic.twitter.com/jBP3mYP5Tl — Jornal Folha do Progresso (@ProgressoJornal) January 25, 2024

Fonte: Reporter MT e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 25/01/2024/17:24:31

