“Não respeitam mais nem os mortos!”: casal é filmado realizando fetiche em cemitério; veja vídeo

Um vídeo que circula nas redes sociais nesta terça-feira (23) anda causando revolta.

Um casal foi flagrado mantendo relações sexuais em cima de um túmulo em um cemitério do município de Caxias, no Maranhão.

Nas imagens, é possível ver que o casal está na posição ‘frango assado’ e aparenta maior tranquilidade, mesmo em plena luz do dia.

O ato parece ter sido, de fato, combinado pelo casal, pois até um travesseiro foi levado para que a mulher pudesse deitar no túmulo.

Quem registrou as imagens preferiu ficar em silêncio e jogou tudo nas redes sociais. Na internet, o vídeo anda gerando críticas.

“Não respeitam mais nem gente morta. Que absurdo! Eu quero esses dois na cadeia”, disse uma mulher.

Veja vídeo:

“Não respeitam mais nem os mortos!”: casal é filmado realizando fetiche em cemitério.

Saiba mais: https://t.co/aJeyx7pyB7 pic.twitter.com/q6h7R4nO62 — Jornal Folha do Progresso (@ProgressoJornal) January 25, 2024

Fonte: Reporter MT e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 25/01/2024/17:07:49

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...