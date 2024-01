Cavalo que puxava carroça cai de exaustão e sofre maus-tratos

As imagens mostram o momento em que o animal desaba por conta do esforço para puxar o transporte de carga.

Um vídeo divulgado nas redes sociais flagrou um episódio cruel e, infelizmente, ainda muito comum em muitas cidades do País. Nas imagens, um cavalo aparece caído no meio da rua e três homens tentam fazê-lo se levantar para continuar a puxar uma carroça. Pelo registro não é possível saber há quanto tempo o animal estava exposto ao trabalho de tração e nem o que teria sido obrigado a carregar até o momento em que caiu, visivelmente exausto, ao chão.

Segundo a advogada do Fórum Animal no Distrito Federal, Ana Paula de Vasconcelos, o uso de animais em veículos de tração, como carroças, é proibido desde 2019. “No caso em questão, nós temos ainda o crime de maus-tratos a animais, cuja pena, por se tratar de um cavalo, pode variar de três meses a um ano de prisão. A lei que regula esses crimes é a 9.605 de 98, isso é o artigo 32”, completa a advogada.

O vídeo foi gravado na última quarta-feira (24) por moradores de Santa Maria, região administrativa do Distrito Federal. As imagens foram encaminhadas à Polícia Civil (PCDF) e um boletim de ocorrência foi aberto para que o caso seja investigado.

Um vídeo divulgado nas redes mostra o momento em que um cavalo aparece caído no meio da rua. Nas imagens, o animal, que levava uma carroça, está no chão, visivelmente exausto, e é levantado de forma brusca por um dos homens que está ao redor. O vídeo foi gravado na última… pic.twitter.com/xtAXiC56ol — oliberal.com (@oliberal) January 25, 2024

Fonte: O Liberal e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 25/01/2024/19:00:52

