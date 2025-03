Mulher tenta ‘livrar’ marido de revista policial em residência e casal acaba preso por tráfico de drogas no Santarenzinho

Material apreendido pela PM na residência — Foto: Divulgação/Polícia Militar

O caso aconteceu por volta das 22h de sexta (14). De acordo com a Polícia Militar, a mulher tentou impedir a entrada dos policiais na casa e jogou para um terreno uma sacola com drogas.

Uma mulher tentou livrar o marido de uma revista da Polícia em uma residência e acabou sendo presa junto com o companheiro por tráfico de drogas. O caso aconteceu na noite de sexta (14) no bairro Santarenzinho.

De acordo com a Polícia Militar, durante ações da Operação Athena o homem foi abordado próximo a um campo de futebol. Ele estava em uma moto e com ele os policiais encontraram drogas e dinheiro trocado.

Após pesquisas nos sistemas, a Polícia encontrou o endereço do homem e se dirigiu até a residência. Ao chegar no local, a esposa do suspeito fechou o portão, impedindo a entrada dos policiais.

Além disso, para livrar o marido da revista na residência, a mulher jogou para um terreno uma sacola com drogas. O material entorpecente foi localizado e apreendido pelos policiais. No interior da residência a PM encontrou:

9 aparelhos celulares;

Pasta base de cocaína e pacotes menores do mesmo material entorpecente;

Sacos transparentes, tubo de linha e tesoura;

Relógio de pulso;

Lata cheia de moedas (R$ 59,65);

Dinheiro em espécie, totalizando R$ 4.928,00.

O casal recebeu voz de prisão em flagrante pelo crime de tráfico de drogas. À Polícia Militar a mulher confessou que sabia que o marido vendia drogas.

Os suspeitos identificados pela Polícia Militar como Mario Batista Moura Junior e Jarina Eloiza Quintal Leite foram apresentados na 16ª Seccional Urbana de Santarém, junto com o material apreendido para os procedimentos cabíveis.

Fonte: Dominique Cavaleiro, g1 Santarém e Região — PA e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 15/03/2025/10:54:19

