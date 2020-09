Mulher usa super cola na vagina para incriminar ex-namorado

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

A advogada de Vanessa informou que foi enganada e estava se sentindo humilhada. “Sempre acreditei na Vanessa, foi por isso que a defendi”, disse. Autor: Com informações do Metropoles/sexta-feira, 04/09/2020, 21:28 –

You May Also Like