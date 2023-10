Israel diz ter destruído sistema de defesa do Hamas

Bombardeio israelense atinge a Faixa de Gaza, em 11 de outubro de 2023 — Foto: REUTERS/Saleh Salem

Forças armadas afirmam que Hamas terá dificuldades para identificar aeronaves militares. Novos bombardeios foram registrados na Faixa de Gaza nesta quarta-feira (11).

Israel afirmou nesta quarta-feira (11) ter conseguido destruir um avançado sistema de defesa para detecção de aeronaves desenvolvido pelo Hamas. Este é o quinto dia de conflito no Oriente Médio, que já deixou mais de 2 mil mortos.

Com o ataque de Israel, o Hamas deve enfrentar dificuldades para conseguir monitorar o céu sobre a Faixa de Gaza e identificar aeronaves militares.

“Ao longo dos anos, o Hamas criou uma rede de câmaras de alta qualidade, escondidas dentro de aquecedores solares de água por toda a Faixa de Gaza, a fim de localizar e monitorizar as aeronaves israelitas”, afirmaram.

As Forças de Defesa de Israel afirmaram ainda ter feitos novos bombardeios contra a Faixa de Gaza, destruindo alvos ligados ao Hamas, mas autoridades locais falam de diversos alvos civis. Foram mais de 400 ataques nas últimas 24 horas, sendo ao menos 200 só nesta quarta.

Na terça-feira (10), um porta-voz das forças militares israelenses já havia divulgado que aproximadamente 1.500 corpos de combatentes do Hamas haviam sido encontrados no território de Israel.

Autoridades do Hamas disseram que um dos ataques israelenses atingiu a casa da família de Mohammad Deif, o líder militar do grupo terrorista. O bombardeio matou o pai e o irmão de Deif, além de outros dois parentes. O paradeiro de Deif segue desconhecido.

Em entrevista ao jornal “Israel Hayom”, o contra-almirante Daniel Hagari disse que a segurança foi reforçada em todas as comunidades de Israel, enquanto as hostilidades de rivais se espalham por outros frentes de batalha.

O que aconteceu até agora?

▶️ Como foi o ataque? As ações se concentraram perto da fronteira da Faixa Gaza, de onde Hamas lançou 5 mil foguetes.

Por terra, ar e mar, com motos e parapentes, homens armados invadiram o território israelense pelo sul do país.

Houve relatos de que os invasores atiraram em pessoas que estavam nas ruas e sequestraram dezenas de israelenses (incluindo mulheres e crianças), levados como reféns para Gaza.

▶️ Como foi a resposta de Israel? Diante da ofensiva do Hamas, o governo israelense iniciou uma retaliação.

“Estamos em guerra e vamos ganhar”, disse o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, logo após o ataque.

“O nosso inimigo pagará um preço que nunca conheceu.”

Ainda em 7 de outubro, Israel lançou bombas em direção à Faixa de Gaza.

▶️ Quantas pessoas morreram? O balanço mais recente das autoridades locais indicava, na manhã desta terça-feira, que mais de 2.100 pessoas morreram. Mais de 1.200 foram em Israel. O Ministério da Saúde de Gaza informou ter registrado 900 mortes de palestinos.

▶️ O que é e onde fica Faixa de Gaza? É o território palestino localizado em um estreito pedaço de terra na costa oeste de Israel, na fronteira com o Egito.

*Marcado por pobreza e superpopulação, tem 2 milhões de habitantes morando em um território de 360 km².

*Para se ter uma ideia desse tamanho em comparação com cidades brasileiras, o território é um pouco maior que o da cidade de Fortaleza (312,4 km²) e menor que o de Curitiba (434,8 km²).

*Tomada por Israel na Guerra dos Seis Dias, em 1967, e entregue aos palestinos em 2005, Gaza vive um bloqueio de bens e serviços imposto por seus vizinhos de fronteira.

▶️ Qual é o histórico do conflito na região? A disputa entre Israel e Palestina se estende há décadas e já resultou em inúmeros enfrentamentos armados e mortes.

Em sua forma moderna, remonta a 1947, quando a Organização das Nações Unidas (ONU) propôs a criação de dois Estados, um judeu e um árabe, na Palestina, sob mandato britânico.

Fonte: G1/ Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 11/10/2023/07:30:38

