Mulher vai para dentro da vala ao subir a ladeira de acesso ao bairro onde mora em Novo Progresso

O caso aconteceu na ladeira de acesso ao bairro Industrial. A mulher seguia sentido Otávio Onetta/ Industrial, a motociclista saiu da pista para dar lado a um carro, e acabou caindo em uma vala de escoamento de águas pluviais. O condutor do veiculo não socorreu a vitima e se evadiu do local.

Um acidente de trânsito com moto deixou uma mulher gravemente ferida nesta quinta-feira, 18 de novembro em Novo Progresso. A motociclista de 34 anos, para não ser atingida por um carro, perdeu o controle do veículo, e caiu uma vala. (Foto:Via WhatsApp)

