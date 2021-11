Descaso: Obra prometida pelo Governo do Estado continua abandonada em Novo Progresso

(Foto:Ilustrativa /Jornal Folha do Progresso em 18/11/21) – Os casos de má gestão na aplicação de recursos públicos são comuns em todo Brasil em obras das mais diversas naturezas e causam revolta e indignação, pois o dinheiro tem como origem o bolso do contribuinte através dos impostos. Ou seja, isso geralmente acontece por o dinheiro ser administrado por terceiros (governos). Quando falamos de obras privadas elas acontecem de forma ágil, com qualidade e as empreiteiras sempre são cobradas de modo a executar o projeto para atender à exigência de quem as, contrata.

Esta semana a equipe de reportagem do Portal Jornal Folha do Progresso, volta à tona o descaso público que mereceria no mínimo uma intervenção imediata do Ministério Público e TCU, de modo a apurar responsabilidades. A obra de construção do prédio da Escola Técnica, de responsabilidade do Governo Estadual, volta fazer aniversario sem solução.

Obra da Escola Técnica em Novo Progresso é sinônimo do desperdício da verba pública

Avaliada em mais de 8 milhões de reais, uma das principais obras do governo federal em parceira com Governo Estadual em Novo Progresso, a construção da Escola Técnica Federal, no bairro Otavio Onetta, se encontra parada e abandonada, e já se tornou sinônimo de desperdício do dinheiro público, já que parte da estrutura feita está se deteriorando e o resto do material que seria usado no levantamento do prédio foi furtado.

A escola foi ‘marketing’ da campanha do Deputado Federal José Priante (MDB) que gravou vídeo no local mostrando o descaso do então governador Jatene. Reeleito em 20218 Priante e Helder Governador, em julho de 2019 , visitaram o município de Novo Progresso, no sudoeste paraense, distante 1.639 quilômetros de Belém – foi o segundo a receber -a “Caravana Por Todo o Pará” , centenas de moradores receberam o governador Helder Barbalho, que assinou a ordem de serviço para a pavimentação de 12,85 km da Avenida Brasil, uma das principais vias da sede municipal -ainda não concluída-, e visitou a escola Técnica (com a comitiva) e prometeu reiniciar a obra ainda naquele ano e inaugurar em 2020. A referia também foi promessa de palanque na campanha do prefeito Gelson Dill (MDB) em 2021.

A reportagem esteve no local sendo impedida de adentrar ao local, cercado com telhas de zinco que deveria ser usada para a cobertura do prédio, um cenário de verdadeiro abandono.

A estrutura da obra levantada, está toda comprometida, foi abandonada e não há nenhuma previsão otimista para retomada dentro de um curto espaço de tempo. O desinteresse do estado é um dos fatores do abandono.

Problemas identificados

Além da paralisação dos trabalhos o cenário é de verdadeiro descaso com a coisa pública, o pouco construído está deteriorado, as paredes já apresentam infiltrações e as paredes internas do prédio encontra-se mofadas em razão da umidade. Sem cobertura, a água infiltrou nas paredes prejudicando a estrutura da obra. A ferragem está com ferrugem, os tijolos apodrecidos com a umidade, tudo perdido.

A Coordenadoria Estadual de Obras Públicas já foi informada da situação. Vistorias técnicas já foram realizadas e o governo do estado tem conhecimento da real situação.

A equipe de reportagem do Jornal Folha do Progresso, não conseguiu localizar nenhum representante da construtora para saber os motivos da lentidão da obra (Estamos à disposição para eventuais explicações).

“Promessa do Governador Helder Barbalho em 2019” Educação – Para entregar até 2020 as obras da Escola Técnica e de Produção de Novo Progresso, o reitor da Universidade do Estado do Pará, Rubens Cardoso da Silva, e o governador firmaram o compromisso para a conclusão do prédio. “Essa é uma obra que vem se arrastando desde 2009, e eu tenho compromisso, pois até o ano que vem voltarei aqui para entregar esta escola pronta. Para formar a nossa juventude, para que nossos jovens não precisem sair daqui para estudar em outras localidades, e estejam preparados para o mercado e muitas outras atividades, e também para que efetivamente essa região possa avançar e crescer”, enfatizou Helder Barbalho em 10/07/2019.

Obra

O projeto original consiste em uma área de cerca de 12 mil metros quadrados, a escola segue o projeto padrão do governo federal, com dois pavimentos. A unidade contará com 12 salas de aula, biblioteca, auditório com capacidade para 200 pessoas, ginásio poliesportivo com arquibancada e vestiários, área para recreação, anfiteatro, refeitório, banheiros, sala dos professores, secretaria, diretoria, cozinha, estacionamento, guarita de segurança, pátio interno, laboratórios de informática, laboratórios de línguas e laboratórios específicos para os cursos ofertados. Além disso, toda a estrutura garante acessibilidade aos portadores de necessidades especiais.

Educação

As escolas técnicas fazem parte de um projeto do Governo Federal que visa fortalecer as redes estaduais de educação profissional e tecnológica. A iniciativa repassa recursos do governo federal para que os estados invistam em suas escolas técnicas. Criado em 2007, o programa possibilita a modernização e a expansão das redes públicas de ensino médio integradas à educação profissional, uma das metas do Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE). O objetivo é integrar o conhecimento do ensino médio à prática.

Comentários nas redes sociais

******Até que enfim alguém pode reconhecer mais uma obra pública abandonada pelos representantes do nosso Pais, pois já faz 12 anos de abandono. Onde estão os vereadores de nosso municípios, pois está obra é de nosso interesse, e os deputados estaduais, tiveram votos para representar nosso município, e os Federais, governador, TCU. E outros porem todos são omissos. Agora vem prometendo mais educação e outras mentiras, se não fosse divulgado por está impressa, que está representando o clamor da nossa sociedade, com certeza nem o representante da Câmara iria saber.

*********Onde está o Deputado,Prefeito,Vereadores e de mais autoridades que APARECERAM NA FOTA NO LANÇAMENTO DA OBRA NA ÉPOCA???????? Estão escondidos???concorrendo à deputado novamente???

Por:Adecio Piran pra o Jornal Folha do Progresso

