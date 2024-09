Homem Incendeia kitnet da Companheira e Deixa Mensagem Ameaçadora em Novo Progresso | PA

Foto: TV Progresso | Na noite de sábado,28 de setembro de 2024, um homem colocou fogo na casa de sua companheira, uma kitnet localizada no bairro Santa Luzia em Novo Progresso | PA, nas proximidades da rua Castelo Branco. O autor do crime deixou uma mensagem intimidadora na parede: “Eu vou destruir você, vagabunda!”, assinada simplesmente como “Homem”.

O Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar foram acionados e compareceram ao local, Apesar da gravidade da situação, não houve feridos, apenas danos materiais. Um morador da área, agilizou rapidamente, acionou um extintor de incêndio antes da chegada dos bombeiros, o que ajudou a conter as chamas e evitou maiores estragos.

O homem responsável pelo ataque foi detido e levado à delegacia, cujo caso está sendo investigado pelas autoridades. A comunidade local ficou abalada com o ato de violência, mas uma ação rápida de um popular e o corpo de bombeiros e a Polícia Militar, ajudou a evitar uma tragédia maior.

Fonte/texto: Jornal Folha do Progresso Com informações TV Progressso e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 29/2024/06:51:42

