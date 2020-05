Multa de R$120 começa a valer hoje em Novo Progresso

(Foto:Reprodução) O Decreto Municipal nº 027/2020,do dia 08 de maio de 2020, foi aditado com a determinação da multa para ser aplicada , a partir do dia 20 de maio de 2020 – começa valer hoje.

Conforme o decreto será aplicada multa de R$ 120,32 (cento e vinte reais e trinta e dois centavos) para quem descumprir a determinação de uso de máscara e outras determinações de prevenção ao contágio do Conforme a nova redação do Decreto Municipal nº 027/2020 , a partir do dia 20 de maio de 2020 será aplicada multa de R$ 120,32 (cento e vinte reais e trinta e dois centavos) para quem descumprir a determinação de uso de máscara e outras determinações de prevenção ao contágio do Covid-19 (Coronavirus) em Novo Progresso.

Leia mais:De multa a prisão para quem não usar máscaras na cidade de Novo Progresso.

A fiscalização cabe aos agentes de transito, Policia Militar, Vigilância Sanitária e vale para as pessoas físicas e jurídicas.

Fonte:JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

