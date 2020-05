Regina Duarte deixa Secretaria de Cultura do governo

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Por:Redação Integrada, com informações do G1

Em suas redes sociais, o presidente afirmou que ela assumirá a Cinemateca em São Paulo. “Regina Duarte relatou que sente falta de sua família, mas para que ela possa continuar contribuindo com o Governo e a Cultura Brasileira assumirá, em alguns dias, a Cinemateca em SP. Nos próximos dias, durante a transição, será mostrado o trabalho já realizado nos últimos 60 dias”, disse. A atriz assumiu a pasta no dia 4 de março.

Após se reunir com o presidente Jair Bolsonaro, nesta quarta-feira (20), no Palácio da Alvorada, a secretária especial de Cultura, Regina Duarte, deixou o cargo nesta manhã.

