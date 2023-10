Mundo Senai oferta vagas de emprego, orientação de carreira e minicursos em dez municípios paraenses gratuitamente; veja programação

Programação é gratuita e ocorre simultaneamente pelo Brasil. — Foto: Divulgação

Ao todo, 10 municípios paraenses vão receber o evento presencial. Quem não puder comparecer à uma unidade física, poderá participar da programação de forma virtual, por meio da Escola Senai Digital.

A partir desta quarta-feira (25) até a próxima sexta (27), o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai) abre as portas em dez municípios paraenses, para uma programação gratuita, cheia de informação e oportunidades profissionais.

Serão três dias de palestras, minicursos, orientação de carreira, feira com vagas de emprego on-line, entre outras atrações. O evento ocorre simultaneamente em todo o Brasil e, no Pará, conta com a parceria da TV Liberal.

Aberto para todos os públicos, a iniciativa ocorrerá nas seguintes unidades do Senai:

Altamira;

Barcarena;

Bragança;

Belém (unidades CEDAM e Getúlio Vargas);

Castanhal;

Canaã dos Carajás;

Marabá;

Paragominas;

Parauapebas

e Santarém.

A programação completa de cada município que receberá o Mundo Senai 2023 pode ser acessada aqui. Para participar do evento basta comparecer à unidade do Senai mais próxima, a partir das 8h.

Quem não puder comparecer à uma unidade física, poderá participar da programação de forma virtual, por meio da Escola Senai Digital. Basta acessar o link e realizar o cadastro para ter acesso às palestras e oficinas.

“O Mundo Senai é uma vitrine das possibilidades profissionais do setor produtivo e também um guia para quem busca por uma carreira na indústria ou mesmo no empreendedorismo. É um espaço de conhecimento e oportunidades tanto para os jovens que estão iniciando a vida profissional, quanto para quem deseja se aperfeiçoar”, destacou o diretor regional do Senai Pará, Dário Lemos.

Vagas de emprego

Dentro da programação do Mundo Senai acontecerá, ainda, a Feira de Talentos Contrate-me, evento on-line e gratuito para cadastro em vagas de emprego.

Esta será a 6ª edição da Feira de Talentos Contrate-me. A programação conta com empresas e conteúdo para alavancar a carreira. Para participar, basta fazer o cadastro por meio do link.

