Municípios da região oeste paraense entram no ‘vazio sanitário’ da soja

Calendário de proteção da safra de soja sofreu alterações. Anteriormente, somente Aveiro estava entre as cidades na lista.(Foto:Plantação de soja — Foto: Arquivo/G1)

Mais 15 municípios da região oeste do Pará entraram no calendário de proteção a soja. O “vazio sanitário” previne e controla a principal praga que acomete as plantações de soja: o fungo Phakopsora pachyrhizi. De acordo com a primeira lista divulgada pela Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Pará (Adepará), apenas em Aveiro seria respeitado o período.

Aveiro entra em lista de municípios onde haverá ‘vazio sanitário’ da soja

O vazio sanitário da soja é um período que varia entre 60 e 90 dias sem plantas vivas de soja na entressafra, que tem como objetivo proteger a plantação da doença conhecida como “ferrugem asiática”, capaz de inviabilizar até 75% na produção.

No Pará, o vazio sanitário ocorre em três períodos distintos entre os meses de julho a novembro. A primeira etapa da estratégia teve início no último dia 15 de julho e seguirá até o próximo dia 15 de setembro. Também em setembro iniciará a segunda etapa do calendário.

“O terceiro período do vazio sanitário começaria dia 1º de outubro e, em conformidade com o Programa Nacional de Controle da Ferrugem da Soja, foi antecipado para 15 de setembro”, explicou Maria Alice Thomaz, responsável técnica do Programa Estadual da Soja.

No dia 15 de setembro começa a terceira parte do vazio sanitário, que se estenderá até o dia 15 de novembro. Na região oeste, devem fazer parte os municípios de Alenquer, Belterra, Mojuí dos Campos, Monte Alegre, Prainha, Santarém, Uruará, Placas, Rurópolis, Curuá, Faro, Juruti, Óbidos, Oriximiná, Terra Santa, Almeirim.

Segundo a lei estadual nº 7.392, a desobediência e inobservância das disposições constantes sujeitam os infratores às penalidades previstas.

Por G1 Santarém — PA

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...