PF incinera meia tonelada de drogas apreendidas em depósito subterrâneo dentro de fazenda no Pará

Meia tonelada de drogas foram incideradas pela PF — Foto: PF/Ascom

Justiça determinou a destruição dos entorpecentes que foram apreendidos no mês passado. Foi uma das maiores apreensões realizadas no interior do estado.

A Polícia Federal incinerou, nesta sexta-feira (25), quase uma tonelada de drogas, em Altamira, na região sudoeste do estado. A maior parte do material incinerado era de cloridrato de cocaína, nos fornos de uma cerâmica da cidade.

A justiça determinou a destruição dos entorpecentes que foram apreendidos no mês passado, em um depósito subterrâneo localizado numa fazenda, em uma área ribeirinha do município de Porto de Moz.

Foi uma das maiores apreensões de drogas feitas pela Polícia Federal no interior do estado. Há suspeita de que o carregamento seria destinado ao tráfico internacional. A polícia continua as investigações para identificar os responsáveis pelo crime.

