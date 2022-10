Musa do Flamengo usa calcinha com cores do time em decisões

Musa do Flamengo Nanda Marques | ( Foto:Divulgação )

Musa do Flamengo, Nanda Marques só usa calcinha preta ou vermelha em grandes decisões do time. A atriz de pegadinhas também tem um ritual para prejudicar o clube adversário

Ela conta que está ansiosa para a partida desta quarta (19) do Rubro-Negro contra o Corinthians pelo segundo jogo da grande final da Copa do Brasil, no Maracanã (RJ).

Nanda revela que mantém um ritual em todas as decisões do time.

Ela só usa lingerie vermelha ou preta. Além disso, ela costuma fazer uma simpatia para atrapalhar o jogo do time adversário.

“Quando dá uso as duas cores. Costuma dar muita sorte”, diz ela que participa do programa de João Kleber.

Ela arrisca um palpite para o jogo. “Será 2 a 0. Gols de Gabigol e Bruno Henrique”, acredita a modelo.

