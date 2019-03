MUSA-Loira da Lage arrasa em praia do RJ

Fernanda Abraão não aguentou o calor e foi clicada na Praia da Reserva Fernanda Abraão não aguentou o calor e foi clicada na Praia da Reserva (Divulgação)

Fernanda Abraão mostra boa forma em praia no Rio de Janeiro

Bela trocou o concreto pela areia e desfilou as curvas em um biquíni de crochê

Fernanda Abraão enfrentou o calor do Rio nesta terça-feira (11) com uma ida à Praia da Reserva, onde aproveitou para renovar o bronze e tomar uns drinques com amigos. A Loira da Laje, como ela ficou conhecida no antigo programa Zorra Total, trocou o concreto pela areia e desfilou as curvas em um biquíni de lacinho de crochê.

Sorridente, Fernanda mostrou equilíbrio ao enfrentar as ondas sem deixar a tacinha cair. A loira, de 31 anos, que fez participações em programas na novela Babilônia e na série Pé na Cova, tem um filho de 11 anos, e continua trabalhando como modelo.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP – JORNAL FOLHA DO PROGRESSO no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...