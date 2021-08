Concurso Musa do Brasil 2021 apresenta a primeira candidata

A modelo Jessyca Michelli em ensaio sensual (Foto:Juliano Simões Loureiro / ZPhotoDesign / Lipe Aramuni)

Jessyca Michelli vai representar o estado de Minas Gerais na disputa que escolherá a mulher mais desejada do País

O Musa do Brasil 2021 está começando e apresenta a primeira concorrente ao título de mulher mais bonita do país. Trata-se de Jessyca Michelli, estudante de veterinária e modelo que irá representar o estado de Minas Gerais.

Com uma beleza estonteante, Jessyca mostra ser uma forte concorrente à faixa de mulher mais desejada do Brasil e garante que as mineiras são as melhores. “É um prazer representar a beleza do estado de Minas Gerais e provar que as mineiras são as mulheres mais desejadas do país”, provocou.

Acostumada com flashes e ensaios, a beldade diz estar tranquila para a disputa nacional: “Já trabalho como modelo à muitos anos e estou acostumada com ensaios e exposição. Amo ser fotografada e estou realizando um sonho”.

O Musa do Brasil 2021 está previsto para acontecer em dezembro na cidade de São Paulo e contará com 27 candidatas representando a beleza de cada um dos estados da nação.

