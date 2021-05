Na estreia de Sylvinho, Corinthians perde pênalti e é derrotado pelo Atlético-GO

Pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro, o Atlético-GO derrotou o Corinthians por 1 a 0, neste domingo, na Neo Química Arena. A partida marcou a estreia de Sylvinho como técnico do Timão e o retorno de Eduardo Barroca no comando do Dragão.

O único gol da partida foi marcado por Zé Roberto, no fim do primeiro tempo. Na segunda etapa, o time do Parque São Jorge teve a chance de empatar com um pênalti marcado a seu favor. Mateus Vital, no entanto, cobrou fraco e facilitou o trabalho de Fernando Miguel. O goleiro visitante foi o grande destaque do duelo, realizando pelo menos quatro grandes defesas.

Corinthians e Atlético-GO voltam a se enfrentar na quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), na Neo Química Arena. O próximo duelo, no entanto, será válido pela ida da terceira fase da Copa do Brasil. Já pelo Brasileirão, o Dragão recebe o São Paulo no sábado, às 19 horas, no Estádio Antônio Accioly, enquanto o Corinthians visita o América-MG no domingo, às 16 horas, no Independência.

O jogo – Mesmo jogando fora de casa, o Atlético-GO foi superior nos minutos iniciais, pressionando a saída de bola do Corinthians e roubando a bola no campo de ataque. Aos nove minutos, Marlon Freitas recebeu passe de letra de Zé Roberto e encontrou João Paulo nas costas da defesa alvinegra. O camisa 10 visitante até tocou na saída de Cássio e balançou a rede, mas o lance foi corretamente anulado por impedimento.

Aos poucos, o Timão se encontrou em campo e passou a ter as melhores oportunidades. Aos 27, Ramiro recebeu grande lançamento de Vital pela direita da área e bateu cruzado de primeira, exigindo grande defesa de Fernando Miguel.

Cinco minutos depois, Igor Cariús cortou outro cruzamento de Vital para Ramiro dentro da área, e a bola sobrou para Lucas Piton, que finalizou forte. Atento, Fernando Miguel interviu novamente.

No fim do primeiro tempo, o Atlético voltou a chegar ao ataque com perigo. Aos 40 minutos, Camacho errou passe no campo de defesa e entregou para João Paulo, que ajeitou para Ronald chegar batendo da entrada da área e mandar para fora. Já aos 44, Natanael avançou em velocidade pela direita e acionou Zé Roberto. Dentro da área, o atacante tabelou com João Paulo e abriu o placar.

Na segunda etapa, o Corinthians foi mais efetivo ao sufocar a saída da defesa do Dragão e pouco sofreu. Quase sempre com a bola no campo de ataque, os donos da casa tiveram sua melhor chance aos 15 minutos, quando Gustavo Mosquito recebeu pela direita, passou pela marcação e recebeu carrinho de Natanael dentro da área. O pênalti foi cobrado por Mateus Vital, que bateu fraco no canto direito de Fernando Miguel, que defendeu. O meia ainda ficou com o rebote, mas chutou sem força novamente e viu outra boa defesa do goleiro.

Apesar do pênalti desperdiçado, o Timão seguiu criando. Luan tentou duas vezes de fora da área. Enquanto a primeira finalização tirou tinta do travessão, a segunda parou em Fernando Miguel.

Já o Atlético chegou com Zé Roberto aos 28 minutos, após cruzamento de Natanael. O centroavante cabeceou forte, mas Cássio fez uma grande defesa antes do lance ser paralisado por impedimento.

No fim, o Atlético-GO se fechou e passou a apostar no nervosismo dos jogadores do Corinthians, que exageraram nas faltas e levaram muitos cartões amarelos. A última chance foi alvinegra. Aos 40 minutos, Jô recebeu lançamento de Mateus Vital e desviou de cabeça, tirando de Fernando Miguel, mas mandou para fora.

Por:Gazeta Esportiva (foto: assessoria)

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...