Pedro decide e Flamengo vence o Palmeiras no Maracanã pelo Brasileirão

Neste domingo, o Flamengo levou a melhor sobre o Palmeiras, vencendo por 1 a 0, no Maracanã, em partida válida pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro.

Depois de 45 minutos iniciais muito equilibrados, o Rubro-Negro foi amplamente superior na etapa final e teve Pedro decisivo, marcando o gol do triunfo.

O primeiro tempo de foi muito equilíbrio, com as duas equipes tendo três chances de balançar as redes. Enquanto o Flamengo buscou dominar o jogo a partir da posse, o Palmeiras apostou em contra-ataques, utilizando a velocidade de Rony.

A segunda etapa teve um novo cenário. Acuado, o Verdão pouco conseguiu produzir, chamando o Flamengo para o ataque. Os cariocas dominaram as ações e transformaram a superioridade em gol de Pedro, após linda jogada de Bruno Henrique.

Na próxima rodada, o Palmeiras enfrenta a Chapecoense, no Allianz Parque, no domingo, às 18h15. Antes disso, a equipe joga pela Copa do Brasil, contra o CRB, em Alagoas, na quinta-feira, às 21h30. Enquanto isso, o Flamengo enfrenta o Coritiba, no Couto Pereira, no dia 10, às 21h30.

O jogo – Depois de dez minutos bem equilibrados no Maracanã, o Flamengo chegou com perigo pela primeira vez. Arrascaeta enfiou boa bola para Pedro, que passou por Weverton, mas parou no goleiro ao finalizar. Em seguida, o Palmeiras respondeu com Luiz Adriano. Rony foi lançado pela direita, avançou e cruzou na medida para o centroavante, que chutou e obrigou Diego Alves a fazer grande defesa com os pés.

O Flamengo voltou a assustar após bela trama pela esquerda, em que Bruno Henrique acionou Arrascaeta na entrada da área, e o uruguaio finalizou para a defesa de Weverton. Na sequência, Viña encontrou Raphael Veiga pela esquerda, e o meia finalizou forte, exigindo intervenção de Diego Alves.

Diego vacilou e perdeu a bola, que ficou oferecida para Luiz Adriano. O camisa 10 lançou Rony, que ganhou na velocidade e finalizou forte, exigindo nova defesa de Diego Alves. A última chance do primeiro tempo foi do Flamengo: Gerson recuperou a bola, Everton Ribeiro encontrou Pedro, e o centroavante finalizou torto, desperdiçando grande oportunidade.

Segundo tempo

O Flamengo teve uma ótima chance logo nos primeiros segundos, com Bruno Henrique. Arrascaeta lançou por cima da zaga, Gómez não conseguiu cortar, e o atacante finalizou por cima do travessão. Bruno Henrique voltou a assustar, dessa vez puxando da esquerda para dentro e parando em Weverton, que fez defesa após a bola quicar no gramado.

Melhor no segundo tempo, o Rubro-Negro seguiu no ataque. Agora, foi a vez de Arrascaeta ajeitar a bola pela esquerda e arriscar de fora da área, com Weverton caindo para defender. O goleiro do Palmeiras viria a aparecer novamente, fazendo a defesa em cabeçada à queima roupa de Rodrigo Caio.

Aos 30 minutos, o Flamengo transformou a superioridade em vantagem no placar. Bruno Henrique fez grande jogada pela esquerda, deixou dois para trás e encontrou Pedro na pequena área, que desviou de primeira para o gol.

Por:Gazeta Esportiva

