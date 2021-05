Athletico-PR vence América-MG de Lisca em estreia no Campeonato Brasileiro

Foi sofrido, mas o Athletico-PR conseguiu estrear com vitória no Campeonato Brasileiro. Recebendo o América-MG neste domingo, na Arena da Baixada, o Furacão foi melhor que o adversário, mas teve dificuldades para furar o forte sistema defensivo montado por Lisca. Coube a Carlos Eduardo, nos minutos finais, marcar o gol do triunfo por 1 a 0 em Curitiba.

O Athletico-PR começou melhor, mas na segunda metade do primeiro tempo o América-MG reagiu e equilibrou o jogo. Na etapa complementar, o Furacão novamente se impôs e, de tanto insistir, foi premiado com o gol.

O Athletico-PR volta a entrar em ação pelo Campeonato Brasileiro no próximo domingo contra o Juventude, fora de casa. Já o América-MG recebe o Corinthians, no mesmo dia, na Arena Independência.

O jogo – O Athletico-PR começou a partida melhor. Pressionando a saída de bola do América-MG, o time rubro-negro sufocava o adversário e aos 14 minutos quase abriu o placar com Christian, que soltou uma bomba de fora da área, aproveitando o rebote da cobrança de escanteio, e carimbou a trave.

Pouco depois foi a vez de Renato Kayser levar perigo para a equipe comandada por Lisca com um chute de longa distância. O atacante aproveitou o vacilo da defesa na saída de bola, fez o desarme, conduziu e bateu forte, no cantinho, mas Matheus Cavichioli estava bem posicionado para fazer a defesa.

Depois de um ótimo início do Furacão, o América-MG foi equilibrando o jogo aos poucos. Tendo Rodolfo como principal peça de desafogo, o Coelho deu sua primeira resposta com o atacante aos 29 minutos, quando ele decidiu chutar forte de fora da área, mas mandou por cima do gol. Bruno Nazário também tentou de longa distância, batendo colocado, mas a bola também foi para fora.

Antes do intervalo, o América-MG teve a chance derradeira para abrir o placar, premiando sua melhora na reta final da primeira etapa, mas o goleiro Santos salvou o Athletico-PR. Rodolfo cruzou, e Felipe Azevedo completou para o gol, forçando boa defesa do arqueiro rubro-negro, que sequer deu rebote.

No segundo tempo os donos da casa continuaram insistindo, mas sem sucesso. A primeira chance foi do Athletico-PR, aos nove minutos, quando Khellven cruzou para Renato Kayzer cabecear em cima do goleiro Matheus Cavichioli. Pouco depois, o América-MG respondeu com Felipe Azevedo, também cabeceando após cruzamento, mas Santos fez a defesa.

Jadson, cabeça pensante do time do Athletico-PR, também teve uma oportunidade para abrir o placar. Renato Kayzer fez o pivô e rolou para o meia chegar batendo, mas a bola explodiu em Diego Ferreira.

Já na reta final da partida, a situação poderia ter ficado ainda mais difícil para o América-MG. Zé Ricardo foi expulso por forte entrada em Matheus Babi, mas, após revisão do VAR, o cartão vermelho foi retirado. O Coelho escapou de ficar em desvantagem numérica, mas não de sofrer o gol.

Aos 41 minutos, Carlos Eduardo tentou fazer o cruzamento para Matheus Babi, mas a bola acabou indo direto para o gol, surpreendendo o goleiro Matheus Cavichioli e garantindo a vitória do Athletico-PR em sua estreia no Campeonato Brasileiro.

