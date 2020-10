Com gol no fim, Vasco bate o Caracas pela Sul-Americana

O Vasco derrotou o Caracas por 1 a 0 na noite desta quarta-feira, em São Januário, no Rio de Janeiro (RJ), pela partida de ida da segunda fase da Copa Sul-Americana. Tiago Reis fez o único gol do jogo.

Com este resultado o Vasco depende de um simples empate na partida de volta, na Venezuela, para garantir a classificação. Também serve aos brasileiros derrota por um gol de diferença. Mas a partir de 2 a 1, uma vez que os tentos anotados como visitante valem como critério de desempate. Aos venezuelanos resta devolver o 1 a 0 e forçar a disputa de pênaltis ou ganhar por dois ou mais gols de vantagem.

O jogo – O Vasco começou o jogo pressionando, mas com a velha dificuldade de ser criativo. Um problema ampliado pelas ausências de Benitez e de Cano. O Caracas, por sua vez, estava bem postado no campo de defensivo, tornando a tarefa dos brasileiros ainda mais complicado.

A dificuldade fez com que o Vasco criasse a primeira oportunidade de gol aos 18 minutos. Talles Magno acionoi Leonardo Gil que cruzou, Ribamar, de cabeça, cabeceou por cima, desperdiçando grande oportunidade. Quatro minutos depois foi a vez de Cayo Tenório cruzar e Talles Magno cabecear para a defesa de Velásquez.

Com problemas para penetrar na defesa rival, o Vasco insistia nas jogadas aéreas, facilmente neutralizadas pelo adversário. Além disso tentava os chutes de fora da área. Mas aí a marcação era o problema e dificultava a finalização.

No último lance de perigo do primeiro tempo, aos 41 minutos, Vinícius cruzou e Carlinhos escorou de cabeça, assustando o goleiro do time venezuelano.

O Vasco voltou ainda mais ofensivo para o segundo tempo, com um pouco mais de movimentação. Aos nove minutos, após boa jogada de Talles Magno, a bola sobrou para Andrey chutar para fora. Mas a a maior oportunidade viria aos 12 minutos. Henrique penetrou na área e foi derrubado por Casiani. O árbitro peruano Michael Espinoza marcou corretamente a penalidade. Mas Carlinhos cobrou muito mal, praticamente recuando a bola e facilitando a defesa de Velásquez.

O Vasco sentiu o golpe e desanimou. Assim o Caracas adiantou a marcação e deu o primeiro chute a gol aos 26 minutos, em uma cobrança de falta de Hernández, defendida por Fernando Miguel. A situação vascaína piorou aos 39 minutos quando Ygor Catatau, que tinha entrado um pouco antes, foi expulso por sequência de faltas.

Quando tudo indicava que o Vasco se complicaria o time abriu o marcador aos 43 minutos. Andrey acionou Guilherme Paredes, que cruzou rasteiro. Tiago Reis, que tinha acabado de entrar, chutou para estufar a rede.

Nos acréscimos Talles Magno recebeu na área após belo passe de Tiago Reis, mas chutou para fora. Era a última chance do jogo.

O duelo de volta entre as duas equipes acontecerá no dia 4 de novembro, a quarta-feira da próxima semana, na Venezuela. Antes disso, no domingo, às 20h30(de Brasília), o Cruzmaltino visita o Goiás no Estádio da Serrinha, em Goiânia (GO), pelo Campeonato Brasileiro.

Por:Gazeta Esportiva (foto: Rafael Ribeiro/assessoria)

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...