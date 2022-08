Na reestreia de Cuca no Atlético-MG, Internacional ganha por 3 a 0 e se reabilita no Brasileirão

(foto: Pedro Souza/assessoria) – O Internacional não quis saber da reestreia do técnico Cuca no Atlético-MG, onde foi campeão nacional e da Copa do Brasil em 2021, e derrotou o rival por 3 a 0, há pouco, no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro, a primeira do segundo turno. O meia-atacante Maurício foi o destaque ao marcar dois gols; Wanderson anotou o outro dos colorados.

Com o triunfo, o Internacional se recupera da derrota sofrida na rodada passada para o líder Palmeiras por 2 a 1, em São Paulo, com um gol sofrido nos últimos minutos. Agora com 33 pontos, o clube gaúcho ultrapassou o próprio Atlético-MG e assumiu a sexta colocação.

Já o clube de Minas Gerais está ladeira abaixo na tabela de classificação do Brasileirão. Depois de quase ser líder há algumas rodadas, desta vez caiu três colocações ao ser ultrapassado por Athletico-PR, Flamengo e Internacional. É agora o sétimo colocado, com 32 pontos.

Os dois times voltam as suas atenções para competições continentais neste meio de semana. O Internacional enfrentará o Melgar, no Peru, nesta quinta-feira, às 19h15 (de Brasília), pela rodada de ida das quartas de final da Copa Sul-Americana. Na mesma situação, mas pela Copa Libertadores, o Atlético-MG receberá o Palmeiras, nesta quarta, às 21h30, no estádio do Mineirão, em Belo Horizonte.

