Médico que trabalhava no hospital 2 Pinheiros, em Sinop(MT) se suicidou;Gravou Vídeo antes

O hospital 2 Pinheiros, onde trabalhava o médico Dárcio Bezerra Estácio, 37 anos, que se suicidou, ontem, emitiu uma nota lamentando o passamento do profissional da área de medicina nuclear. O velório teve início às 10:30, na avenida das Embaúbas, e o sepultamento foi as 16:30, no cemitério municipal, deste sábado (30).

Hospital emite nota

Kb2 informou que, o caso foi registrado como suicídio foi na tarde desta sexta-feira (29) em uma residência, na rua Clara Nunes, em um bairro nobre de Sinop (500 km de Cuiabá) – conforme ocorrência policial registrada na Central de Flagrantes.

No documento da polícia, foi apontado que o homem tem 37 anos, antes de efetuar um tiro de pistola calibre 9mm na boca, que transfixou o crânio, teria ligado para um amigo no Estado de São Paulo, que avisou a empresa que seria sócio em Sinop, que posteriormente acionou o Corpo de Bombeiros.

Quando a equipe chegou ao local, ainda encontrou o homem com vida, num quarto [trancado]. Todavia, após um tempo, a equipe ouviu quando ele [vítima] ‘manobrou’ a arma e efetuou o disparo que tirou sua própria vida. Ao arrombar a porta, os bombeiros o encontraram morto. O tiro ainda atingiu o teto do quarto, após transfixar o crânio da vítima.

No local, policiais civis conversaram com a esposa do homem, que disse que estava em regime de separação. Pela manhã, tiveram uma discussão e ala saiu de casa às 10h, retornando apenas, após o fato.

A Politec e a Polícia Civil estiveram no local, e após análise o corpo foi encaminhado para o IML. Na residência, os investigadores recolheram 145 cápsulas de pistola calibre 9mm.

Por:Jornal Folha do Progresso em 31/07/2022/10:29:31 com informações do portal kb2noticias

