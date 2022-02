Naiara Azevedo deixa o ‘BBB 22’ com 57,77% dos votos;Vídeo

Jornal Folha do Progresso em 09/02/2022/07:18:32 Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Arthur e Douglas permanecem no jogo. Segundo Tadeu Schmidt, Arthur não esteve ameaçado em nenhum momento na votação, mas Naiara e Douglas se alternaram na preferência do público para deixar o programa. Por fim, a cantora foi a mais votada.

