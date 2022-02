Segundo corpo é encontrado no Rio Tapajós após naufrágio em Itaituba, PA

Na manhã desta terça feira, 08, moradores da Comunidade São Luiz do Tapajós, encontraram o corpo de um dos três homens que desapareceram após o naufrágio de uma voadeira nas corredeiras da referida comunidade, na tarde de domingo, 05/02/22, por volta das 16hs00.

O corpo foi encontrado submerso nas proximidades da ilha da goiana, e foi identificado como sendo do empresário Claudionor Pereira Farias, de 46 anos.

Militares do Corpo de Bombeiros de Itaituba fizeram o resgate e a remoção do corpo para Itaituba, onde foi entregue para a Polícia Cientifica do Município. (As informações do Junior Ribeiro)

(Corpo do Dr.)

Na embarcação estavam os 04 amigos, DORGE CLEUBE; CLAUDIONOR FARIAS; ANTÔNIO MARCOS E ANTÔNIO ESTEVAN, eles estavam pescando nas proximidades da Comunidade de São Luiz do Tapajós, quando ao tentarem atravessar um trecho de corredeiras muito forte, a embarcação virou e todos caíram n´água, sendo que apenas DORGE CLEUBE foi resgatado por moradores da comunidade quando pedia socorro.

(Os 04 ocupantes da embarcação)

Uma força tarefa foi montada para encontrar os desaparecidos, militares do corpo de bombeiros, policiais militares, amigos, parentes e moradores da comunidade, ainda fazendo uma varredura no rio tapajós. E, durante a tarde o segundo corpo foi encontrado, em uma área conhecida como taquara, se trata do moto taxista Antônio marcos.

(Local onde o segundo corpo foi encontrado)

