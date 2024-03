‘Não podemos caracterizar o Marajó apenas por problemas’, declara ministro dos Direitos Humanos em visita ao arquipélago

Ministro dos Direitos Humanos e da Cidadania, Silvio Almeida — Foto: Divulgação

O Ministro dos Direitos Humanos e da Cidadania, Silvio Almeida, afirmou que o Marajó não deve ser caracterizado apenas pelos problemas, durante a participação no lançamento da Escola de Conselhos do Pará, realizado nesta terça-feira (19), em Breves, no Arquipélago do Marajó.

“A gente não nega que a realidade existe, então não estamos aqui hoje pra falar que o Marajó não existe problemas.Tem pobreza, situação de fragilidade social muito grande, existem casos de abuso e exploração sexual infantil, mas o que não podemos aceitar é que uma região que tenha tantas possibilidades, seja caracterizada apenas pelos seus problemas”, afirmou em discurso.

A fala do ministro vem de encontro as inúmeras notícias recentes de que a Ilha do Marajó é um epicentro de exploração sexual e abusos infantil. O discurso ocorreu durante uma mesa redonda sobre a história das infâncias e adolescências no Brasil.

Ministro Silvio Almeida participou de mesa redonda sobre a história das infâncias e adolescências no Brasil e inaugurou Escola de Conselhos no estado do Pará.

Escola de Conselhos

Em 2023, o Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania (MDHC) destinou R$ 1 milhão para a implantação da Escola de Conselhos no estado do Pará, sendo 50% para atividades formativas no Marajó e 50% para os demais municípios.

O projeto irá formar e capacitar conselheiros tutelares e de direitos, além dos demais atores do Sistema de Garantia dos Direitos da Criança e do Adolescente, para combater violações de direitos na região.

As ações serão realizadas por meio de convênio entre o MDHC e a Universidade Federal do Pará (UFPA) e fazem parte de uma série de iniciativas relacionadas ao Programa Cidadania Marajó.

Cidadania Marajó

A iniciativa instituída em 2023, prioriza a articulação federativa e a participação social, além de considerar as especificidades do território, formulando políticas culturalmente adequadas.

Sendo o principal compromisso a reconstrução dos canais de participação social e priorizando diálogo com representantes da sociedade civil, comunidades locais e o poder público da região.

Dentre as listas de projetos, consta a elaboração do Plano de Respostas Socioambientais, por meio de acordo de cooperação técnica assinado no ano passado entre o MDHC e os ministérios do Meio Ambiente e Mudança do Clima (MMA), do Desenvolvimento Agrário e da Agricultura Familiar (MDA), da Igualdade Racial (MIR) e da Agricultura e Pecuária (Mapa).

As ações do programa já estão desenvolvimento e envolvem articulação com outros órgãos do Governo Federal, com Governo do Estado do Pará e com as Prefeituras do Arquipélago do Marajó, com os órgãos do Sistema de Justiça, os Conselhos Tutelares, os Conselhos de Direitos da Criança e do Adolescente e o Sistema de Garantia dos Direitos de maneira geral.

