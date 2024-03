Homem é preso com 35 armas ilegais em Paragominas-Pará

(Foto: Reprodução)– Suspeito foi denunciado por ameaçar vizinhos com armas de fogo. Ele negou possuir armamentos, mas foi flagrado durante buscas.

Um homem foi preso na zona rural do município de Paragominas, sudeste do Pará. Com ele, policiais do 19º Batalhão de Polícia Militar (19º BPM) encontram 35 armas ilegais e munições de diversos calibres.

A guarnição recebeu uma denúncia anônima informando que um homem estaria ameaçando moradores com uma arma de fogo, na Vila União. Ao ser indagado a respeito do relatado, ele respondeu que não possuía nenhum armamento.

Na residência do homem, durante buscas, foram encontradas 31 armas de fogo do tipo Bufete, quatro armas longas, sendo duas calibre .12, uma calibre .28 e uma calibre .20, além de 38 munições de diversos calibres, dez cartuchos deflagrados, um frasco com chumbo, um recipiente com pólvora e mais um frasco com aço. O abordado não apresentou documentação para posse de nenhum dos armamentos e nem das munições.

Todo o material apreendido e o acusado foram apresentados na Seccional de Paragominas, para a adoção dos procedimentos pertinentes.

Fonte: g1 Pará e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 19/03/2024/17:34:08

