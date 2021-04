Nascidos em maio já podem sacar auxílio emergencial

As parcelas variam de R$ 150 a R$ 375, dependendo da família. |(Foto:Reprodução)

Também receberão hoje 236 mil novos beneficiários

Atenção beneficiários do auxílio emergencial. A nova rodada de pagamento do benefício começa a ser paga hoje (15) aos trabalhadores informais nascidos em maio. As parcelas variam de R$ 150 a R$ 375, dependendo da família. O pagamento também será feito para quem está inscrito no Cadastro Único de Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) nascidos nesse mês.

Além disso, a Caixa Econômica Federal depositará hoje a revisão do auxílio emergencial para 236 mil novos beneficiários nascidos de janeiro a maio incluídos nesta nova rodada. Essas pessoas haviam sido excluídas por não se enquadrarem no público elegível, mas contestaram o benefício negado e conseguiram reaver o auxílio.

Os nascidos de junho a dezembro reincluídos no auxílio emergencial começam a receber conforme o calendário de pagamentos divulgado no fim de março. A lista completa com os beneficiários incluídos na revisão do auxílio está disponível na página de consultas desenvolvida pela Dataprev, responsável pelo cadastro dos beneficiários.

