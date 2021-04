Motorista é preso com armas e munições na Transamazônica

Policiais militares no momento da abordagem ao condutor | Foto:Reprodução

A carga ilegal estava em um caminhão baú vindo do Maranhão com destino a Santarém

O motorista de um caminhão baú foi preso na manhã desta quinta-feira (15) durante uma abordagem da Polícia Militar na rodovia BR-230, a transamazônica. O homem transportava no veículo armas e munições sem notas fiscais.

O condutor, que ainda não teve a identificação divulgada, foi levado para a delegacia de polícia de Altamira não só pelo transporte ilegal do armamento, mas também por ter oferecido propina de R$ 15 mil ao policiais militares para liberação do arsenal.

De acordo com as informações iniciais, o carregamento era de armas e munições 38 e 44 e estava vindo do Maranhão com destino a Santarém, contudo, era distribuído por vários municípios ao longo da Transamazônica.

O DOL solicitou nota às polícias Civil e Militar e aguarda um retorno.

Por:DOL

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...