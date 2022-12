Preso por atentado em Brasília doou R$ 22,22 para campanha de Bolsonaro

(crédito: Material cedido ao Correio) – O empresário preso sob acusação de orquestrar um atentado terrorista próximo ao Aeroporto Internacional de Brasília, no sábado (24/12), fez uma doação no valor de R$ 22,22 para a campanha de reeleição do presidente Jair Bolsonaro (PL).

George Washington de Oliveira Sousa, 54 anos, é apoiador do chefe do Executivo e veio do Pará para Brasília onde participou do acampamento bolsonarista em frente ao Quartel General do Exército.

A informação da doação está disponível no site especial do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para divulgação de candidaturas e contas eleitorais. A contribuição de George Washington de Oliveira Sousa tem um valor simbólico — trata-se do mesmo número de urna de Bolsonaro nas eleições deste ano.

Em audiência de custódia no domingo (25/12), o empresário bolsonarista disse que tem renda mensal entre R$ 4 e R$ 5 mil. George Washington de Oliveira Sousa cuida da rede de postos Cavalo de Aço, no interior do Pará. O empreendimento, situado na cidade de Xinguara, tem como sócias duas mulheres e capital social de R$ 200 mil.

George afirmou que trabalha como o gerente dos quatro postos. “É um posto localizado no interior. Recebo de R$ 4 a R$ 5 mil.

O salário, no entanto, não condiz com os custos na compra dos armamentos, munições e artefatos. Para a própria polícia, George contou que gastou cerca de R$ 170 mil com os equipamentos. O empresário conseguiu o registro de caçador, atirador e colecionador (CAC) em outubro e, segundo ele, começou a comprar as armas.

Recordista de doações

A campanha de Jair Bolsonaro recebeu centenas de doações no valor de R$ 22,22, além de muitas outras de R$ 1. A estratégia compartilhada em grupos e redes sociais pelos apoiadores do presidente era de fazer muitas doações de valores pequenos para mostrar a quantidade de eleitores de Bolsonaro.

Mas a contribuição ao chefe do Executivo não se resume a pequenas quantias. Bolsonaro bateu recorde de doações privadas, com mais de R$ 90 milhões.

Atentado em Brasília

George Washington de Oliveira Sousa está preso desde a noite de sábado (24/12). Na manhã daquele dia, ele teria participado da execução de uma tentativa de atentado na área próxima ao Aeroporto Internacional de Brasília.

Uma bomba foi deixada no eixo de um caminhão- tanque, abastecido com 63 mil litros de querosene de aviação (28 mil no primeiro compartimento, e 35 mil no segundo), na Estrada Parque Aeroporto (Epar), em frente à Concessionária V1.

À frente das investigações, o diretor geral da PCDF, Robson Cândido, informou que George armou o atentado para “ chamar atenção para o movimento a favor do atual presidente Jair Bolsonaro, que eles estão empenhados no QG”. (Com informações de Darcianne Diogo, Pedro Grigori).

