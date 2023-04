Navio afundado na Segunda Guerra Mundial com mil prisioneiros é encontrado

Navio japonês Montevideo Maru foi torpedeado perto das Filipinas – (Foto:Australian War Memorial)

Exploradores de águas profundas anunciaram nesta sexta-feira que encontraram os restos do navio japonês Montevideo Maru, que foi torpedeado durante a Segunda Guerra Mundial perto das Filipinas e no qual morreram mais de 1.000 prisioneiros, a maioria australianos.

O navio, afundado em 1 de julho de 1942 por um submarino americano cuja tripulação não sabia que levava prisioneiros de guerra, foi encontrado a mais de quatro quilômetros de profundidade, informou em comunicado o grupo de arqueologia marítima Silentworld Foundation, que organizou a missão.

O afundamento do Montevideo Maru foi o pior desastre marítimo da Austrália, com a morte de 979 de seus nacionais, dos quais 850 eram soldados.

Civis de outros 13 países também estavam a bordo, disse a fundação, o que elevou para 1.060 o total de prisioneiros.

Os exploradores começaram a procurar o naufrágio em 6 de abril no mar da China Meridional, ao noroeste da ilha filipina de Luzon, e conseguiram avistá-lo 12 dias depois usando equipamentos de alta tecnologia, como um veículo submarino com sonar.

