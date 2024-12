Navio de luxo com 600 turistas chega na vila balneária de Alter do Chão, em Santarém, neste domingo, 1º

Alter do Chão recebe o luxuoso MS Seven Seas Mariner — Foto: Divulgação

Temporada de navios na região gera alta demanda por serviços como guias turísticos, restaurantes e passeios, com expectativa de injetar cerca de R$ 5 milhões na economia local.

A vila balneária de Alter do Chão, em Santarém, oeste paraense, continua sendo um dos principais destinos turísticos tanto para brasileiros, quanto estrangeiros. Tanto que neste domingo (1º) mais de 600 turistas desembarcam na vila para aproveitar as belezas da região.

O navio luxuoso, vindo das Bahamas, trará mais de 600 turistas para explorar as belezas naturais e a rica cultura local, consolidando a vila Borari como um dos principais destinos turísticos da Amazônia.

Ele atracará no Terminal Fluvial de Passageiros, conhecido como CAT, por volta das 7h, oferecendo aos passageiros uma programação especial com apresentações culturais, degustações de pratos típicos e passeios exclusivos, além de uma rica exposição de artesanato local.

Apesar dos desafios causados pela estiagem que afeta a região e que impediu a atracação de um navio programado para novembro, a empresa portuária Rio Tapajós conseguiu viabilizar a chegada desta embarcação.

“Estamos muito felizes em receber o primeiro cruzeiro da temporada, mesmo com os desafios climáticos. Esperamos que essa temporada movimente a economia local e fortaleça a visibilidade internacional de Alter do Chão”, destacou Carlos Alexandre, administrador da empresa.

O navio

Com 216,1 metros de comprimento e 28,3 metros de largura, o Seven Seas Mariner é reconhecido por sua sofisticação e alto padrão de luxo.

Temporada de cruzeiros

Com mais nove navios programados para atracar na vila até abril de 2025, a temporada deve trazer um total de 5.379 turistas, além das tripulações. Essa movimentação gera uma alta demanda por serviços como guias turísticos, restaurantes e passeios, com expectativa de injetar cerca de R$ 5 milhões na economia local.

“Alter do Chão é um dos destinos mais aguardados por quem navega pela Amazônia. Nosso compromisso é garantir uma experiência única e segura para todos os visitantes, mesmo enfrentando adversidades climáticas”, reforçou o administrador da Rio Tapajós.

Próximos navios

Após o Seven Seas Mariner, Alter do Chão receberá:

MS Nautica (23/11/2024)

MS Insignia e MS Sirena (14/01/2025)

Zaandam (24/02/2025)

MS Seven Seas Navigator (06/03/2025)

Amara Journey (12/03/2025)

Ville Vie Odyssey (02/04/2025)

Volendam (04/04/2025)

Fonte: g1 Santarém e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 02/12/2024/10:14:12

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...